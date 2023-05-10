Как за 30 минут сделать зеленые бананы спелыми: секрет раскрыл шеф-повар

Почти во всех кулинарных рецептах с бананами требуется применение именно спелых мягких фруктов, которые намного ароматнее твердых и слаще.

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Шеф-повара ресторанов владеют одной хитростью, которая теперь стала известна широкому кругу людей.

Чтобы не дожидаться вызревания бананов, их нужно положить на противень и отправить на 30 минут в духовку на средние температуры. После этого фрукт приобретет необходимые консистенцию и аромат.

Источник: дзен-канал TECHNOTION