Даже многолетний липкий жир растворяется сам: как мгновенно отмыть кухонные ящички — трюк со спиртом

Липкий налет на кухне – забота многих домохозяек, ведь отмыть его крайне тяжело. С грязью и жиром на шкафчиках с трудом справляются даже самые дорогие средства.

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Однако простой народный состав со спиртом и мылом отмоет всю кухню без труда. Да и стоит он сущие копейки.

Смешайте воду и этиловый аптечный спирт в равных пропорциях, затем добавьте натертое на терке сухое мыло и тщательно все перемешайте

Налет липкого жира начнет моментально исчезать уже при нанесении данного средства, буквально испаряться на глазах. Важно не оставлять эту смесь на длительное время, чтобы кухонный гарнитур не разбух от влаги.

Источник: дзен-канал My DIY cat