Роскачество назвало лучший кошачий корм по ГОСТу — дешевый, зато не хуже премиальных

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, взяв за основу образцы отечественных и иностранных марок сухого корма для кошек. Результаты лабораторного тестирования превзошли все ожидания. Самым качественным среди восемнадцати проверенных марок оказался далеко не самый популярный и дешевый корм Blitz.

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Этот бренд полностью соответствует стандартам ГОСТа — качество и состав у продукции отменное. Корм не содержит ГМО, синтетических красителей и токсинов.

По материалам vnimanie.pro