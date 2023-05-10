Настоящий творог без пальмового масла и примесей — как легко проверить качество

Как проверить творог на натуральность — продукт не должен содержать в себе пальмовое масло и другие примеси. Есть простейший банальный способ. Для этого понадобится немного горячей воды.

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Но сделать это можно разве что в домашних условиях. Берем маленький кусочек творога от основной массы и кладем его в отдельную емкость. Далее заливаем творог кипятком и оставляем на 30-40 минут.

По прошествии этого времени творог распадется или на поверхности воды появятся жирные круги. Это говорит лишь о том, что в продукте есть примеси, которых там не должно быть.

В настоящем твороге содержится казеиновый белок, который не меняется под воздействием кипятка.

По материалам Voice