Пятновыводитель больше не нужен: узнайте, как вывести все пятна уксусом — с одежды и ковров

Противников химии может заинтересовать этот народный метод выведения пятен с одежды, мягкой мебельной обивки и ковров при помощи уксуса.

Чтобы убрать пятна с одежды, смешайте равные части уксуса и воды. Нанесите этот состав на пятно перед стиркой.

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Для удаления пятен с ковров и мебельной обивки смешайте раствор из 1/4 стакана уксуса, 1 столовой ложки средства для мытья посуды и 1 стакана теплой воды.

Нанесите состав на пятно, оставьте на 10-15 минут, далее промокните чистой сухой салфеткой. Потом либо просушите феном насухо, либо оставьте для естественного высыхания.

Источник: дзен-канал My DIY cat