Колоссальное крушение курса доллара! Озвучены реальные цифры без прикрас – никаких сказок

Доллар 10 марта дважды понизил свой курс на торгах Мосбиржи. Утро для «американца» началось с потери 81 копейки. В итоге валюта США дошла до беспрецедентной цифры в 78,19 рубля.

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На этом доллар не остановился, продолжив свое крушение. В итоге ближе к полудню валюта Америки скинула еще 1,08 рубля, показав курс в 77,11 рубля.

Юань тоже понизился, потеряв 13 копеек, его курс — 11,11 рубля, евро подешевел даже больше, чем доллар. Он стал торговаться дешевле на 1,71 рубля с показателем в 84,54 рубля.

Источник: 1prime.ru.