Переломный момент с долларом! Экономист напугал реальными цифрами — лучше присесть

Российские экономисты уверены, что в ближайшее время курс доллара особо меняться не будет. По их мнению, сейчас как раз переломный момент для «американца». Рублю пришло время закрепить позиции.

«Социально-экономическое развитие России остается стабильным. Поэтому курс доллара в ближайший месяц будет держаться в диапазоне в 70–75 рублей», — заявил директор по коммуникациям bitriver Андрей Лобода.

Российскую валюту еще поддерживает правительство.

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