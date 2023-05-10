Салфетка, таблетка и 15 минут: унитаз станет снова белоснежным – никакой желтизны и пятен

Народный метод очищения унитаза показал высокую эффективность. При этом он обойдется в сущие копейки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одной салфеткой протрите всю поверхность внутри унитаза. Второй салфеткой, смоченной в воде, протрите опять внутреннюю поверхность унитаза. Так вы удалите все осевшие загрязнения и налет на его стенках. А въевшиеся загрязнениями удалит копеечная таблетка белизны.

Для этого налейте максимально горячую воду в унитаз. Бросьте туда таблетку и оставьте на 15-20 минут. Таблетка начнет пениться и размягчать загрязнения, после чего их будет легко смыть водой из бака.

Унитаз станет сияющим без усилий!

Источник: дзен-канал My DIY cat