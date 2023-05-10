Где отдохнуть летом, кроме Турции и Египта — 5 шикарных направлений

Турция и Египет довольно приелись россиянам в плане отдыха. И если вы хотите разнообразить свой отпуск, посмотреть на новые шикарные места — обратите внимание на эти пять направлений.

В первую очередь, Объединенные Арабские Эмираты. Там тепло, не надо оформлять визу, а стоимость недельной путевки на двоих обойдется чуть больше 100 тысяч рублей.

Мальдивы стали доступными для среднего класса! Если раньше этот курорт был элитным, то сейчас средний ценник на двоих 150 тысяч. Ну, а море вообще не сравнится ни с каким больше по своей красоте.

Куба — радушная хозяйка для российских туристов. Там красиво, тепло и также не нужны визы.

Рады всегда россиянам Тунис и Греция. Ценник в эти страны тоже не зашкаливает — от 130 тысяч рублей на двоих на неделю.

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