Объявлен курс доллара на лето: котировки грохнутся, честные цифры

Перед майскими праздниками рубль, наконец, начал отбивать свои позиции и повышаться в цене. И экономисты уверены, что так пока дальше и будет. Летом, по мнению аналитиков, наша валюта продолжит укрепляться, отправляя в нокаут доллар и евро.

«Доллар к лету будет стоить около 75 рублей. Россия все больше ведет международный расчет в других валютах, это будет все больше отражаться на долларе и евро», — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По последним данным, доллар стоит 77,88 рубля, евро — до 85,68.

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