Какая буква на упаковке любого товара отвечает за качество: всегда проверяйте

Специалисты Роскачества очень часто проверяют продукты питания, моющие средства, косметику, одежду и даже бытовую технику. И если предмет прошел проверку, то на упаковке они ставят букву «К».

Поэтому если вас интересует — безопасен и качествен тот или иной товар — всегда проверяйте это.

«Это товары повышенного качества, которые соответствуют не только действующим нормативам, но и особым повышенным требованиям, которые формулирует Роскачество», — пояснил заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

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