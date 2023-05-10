Доллар обвалился! Стали известны беспрецедентные итоги торгов — народ столпился в обменниках

Торги на Мосбирже в понедельник продемонстрировали повышение доллара. «Американец» подскочил сразу на 81 копейку, дойдя до беспрецедентной цифры в 78,19 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако утро 10 мая началось с печальных новостей для доллара. Рубль пошел на укрепление, а валюта США обвалилась на 31 копейку, ее курс на момент публикации данной информации — 77,88 рубля.