Доллар обвалился! Стали известны беспрецедентные итоги торгов — народ столпился в обменниках

Доллары. Фото: Global Look Press

Ранее «американец» совершил прыжок вверх.

Торги на Мосбирже в понедельник продемонстрировали повышение доллара. «Американец» подскочил сразу на 81 копейку, дойдя до беспрецедентной цифры в 78,19 рубля.

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Однако утро 10 мая началось с печальных новостей для доллара. Рубль пошел на укрепление, а валюта США обвалилась на 31 копейку, ее курс на момент публикации данной информации — 77,88 рубля.

Отметим, что евро тоже поднялся в стоимости. Он торговался за 85,68 рубля, увеличившись на 57 копеек, юань стал больше на 4 копейки, его курс — 11,20 рубля.

Источник: rsute.ru.

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