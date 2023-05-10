Никогда не сажайте эти растения рядом с абрикосом — погибнут все

Абрикос — капризное растение. Его надо правильно поливать, подкармливать и даже правильно сажать. Дело в том, что абрикос ревниво относится к соседям. И если его посадить «не с теми», то он не будет приносить вам плоды.

Главным образом, фрукт не переносит по соседству орех. В список нежелательных соседей также попали вишня, черешня и персик.

Проще говоря, не сажайте абрикос рядом с косточковыми растениями. Они будут высасывать друг у друга полезные вещества из почвы и гибнуть.

Лучшие соседи для абрикоса — это яблоня, груша, рябина, виноград и клен ясенелистный.

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