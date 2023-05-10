Секрет из СССР: как нельзя поливать кабачки — овощ сгорит и погибнет

Кабачки всегда были неприхотливыми. Но за овощем все равно надо ухаживать, и тогда он завалит вас урожаем.

Опытные дачники считают, что кабачки боятся ледяной воды. Поэтому если вы не хотите загубить растение, то перед поливом воду надо настоять либо на солнце, либо в доме.

Поливайте кабачки строго под корень. Иначе есть вероятность смыть растение.

И главное — полив надо осуществлять в вечернее время, когда нет активности солнца. Иначе кабачки просто сгорят. Такой трюк придумали еще в СССР, и он работает.

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