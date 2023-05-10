Никогда не мойте окна и зеркала мылом! Раствор уксуса сотрет всю грязь без разводов – как сделать

Уксус. Фото: соцсети

Всегда храните в кладовой это чудо-средство.

Обычный столовый уксус – это не только пищевая добавка и консервант, но и великолепное средство для мытья и чистки.

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Он хорошо справляется с наслоениями в кухонных раковинах и кастрюлях, дезинфицируя их заодно.

Кроме того, 9%-ным уксусом гораздо легче отмыть стекло в доме. Если развести его один к одному с водой и распылить из пульверизатора на окно или зеркало, вам только и останется, что пройтись тряпкой по поверхности. Грязь легко смоется и никаких разводов!

Источник: дзен-канал My DIY cat

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