Никогда не мойте окна и зеркала мылом! Раствор уксуса сотрет всю грязь без разводов – как сделать

Обычный столовый уксус – это не только пищевая добавка и консервант, но и великолепное средство для мытья и чистки.

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Он хорошо справляется с наслоениями в кухонных раковинах и кастрюлях, дезинфицируя их заодно.