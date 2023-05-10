«Будут странно смотреться»: не надевайте это на выпускной, чтобы не опозориться

Стилист рассказала, какое платье точно не стоит надевать на выпускной в этом году.

Чтобы окончание школы или ВУЗа не оказалось для вас или вашего ребенка трагедией, забудьте про несколько видов платьев.

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