«Будут странно смотреться»: не надевайте это на выпускной, чтобы не опозориться

Платья на выпускной. Фото: Global Look Press

Имиджмейкер Мария Абабкова назвала элементы, которыми точно не стоит украшать наряд на торжество.

Стилист рассказала, какое платье точно не стоит надевать на выпускной в этом году.

Чтобы окончание школы или ВУЗа не оказалось для вас или вашего ребенка трагедией, забудьте про несколько видов платьев.

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«Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Точно не нужно надевать гипюровые платья из блестящего кружева. 

Напомним, ранее стало известно, как правильно выбрать помаду, которая подчеркнет естественную красоту губ.

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