Как легко отмыть решетку от плиты или мангала: трюк с нашатырем – нагар сольется темной струйкой

Металлическую решетку от газовой плиты, духовки или мангала легко отмыть при помощи хитрости с нашатырным спиртом.
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Возьмите большой полиэтиленовый пакет, погрузите в него решетку и обильно обработайте ее нашатырем. Заверните плотно пакет и оставьте в таком положении на ночь.
Утром вам останется только достать решетку из пакета и промыть под струей воды. Никаких моющих и чистящих средств вам не понадобятся, все наслоения и нагар легко уйдут в слив в виде черной струйки.
Источник: Telegram-канал «Домашние советы».