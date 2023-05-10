Как легко отмыть решетку от плиты или мангала: трюк с нашатырем – нагар сольется темной струйкой

Нашатырный спирт легко удаляет загрязнения. Фото: соцсети

Этот простой лайфхак поможет вам в сложной ситуации.

Металлическую решетку от газовой плиты, духовки или мангала легко отмыть при помощи хитрости с нашатырным спиртом.

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Возьмите большой полиэтиленовый пакет, погрузите в него решетку и обильно обработайте ее нашатырем. Заверните плотно пакет и оставьте в таком положении на ночь.

Утром вам останется только достать решетку из пакета и промыть под струей воды. Никаких моющих и чистящих средств вам не понадобятся, все наслоения и нагар легко уйдут в слив в виде черной струйки.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».

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