«Выглядит чуть ярче»: как правильно выбрать помаду, которая подчеркнет естественную красоту губ

Эксперт по макияжу рассказала, как правильно подобрать помаду.

Найти нужный оттенок и текстуру средства для губ не так просто, как кажется. Однако визажисты знают, как помочь женщинам.

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Эксперт назвала точную формулу подбора идеально подходящей помады.

«Это должна быть помада, которую сейчас называют нюдовой. Это помады в бежево-розовых оттенках с разным подтоном. Правильно подобранная помада идеально подходит под цвет ваших губ, но выглядит чуть ярче или более интенсивно. Она имеет тот же подтон и смотрится как свои губы, но более привлекательно», — заявила специалист в беседе с vnimanie.pro.