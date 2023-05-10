Что использовать вместо дезодоранта – пять альтернативных вещей

Эксперты рассказали, что можно использовать вместо дезодоранта.

Оказалось, предотвратить неприятный запах пота можно с помощью кукурузного крахмала, соды, специй и эфирных масел.

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Они не только приятно пахнут, но и обладают антибактериальными свойствами. Например, масла чайного дерева, лаванды или мяты помогут бороться с запахом пота и предотвратят размножение бактерий на коже.