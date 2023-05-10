Что использовать вместо дезодоранта — пять альтернативных вариантов

Дезодорант. Фото: Global Look Press 

Эти способы бороться с потом и неприятным запахом станут отличной альтернативой привычным дезодорантам.

Эксперты рассказали, что можно использовать вместо дезодоранта.

Оказалось, предотвратить неприятный запах пота можно с помощью кукурузного крахмала, соды, специй и эфирных масел.

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Они не только приятно пахнут, но и обладают антибактериальными свойствами. Например, масла чайного дерева, лаванды или мяты помогут бороться с запахом пота и предотвратят размножение бактерий на коже.

Важно помнить, что со специями нельзя переборщить. Иначе они повредят кожу. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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