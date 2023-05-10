Что использовать вместо дезодоранта — пять альтернативных вариантов

Эксперты рассказали, что можно использовать вместо дезодоранта.
Оказалось, предотвратить неприятный запах пота можно с помощью кукурузного крахмала, соды, специй и эфирных масел.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Они не только приятно пахнут, но и обладают антибактериальными свойствами. Например, масла чайного дерева, лаванды или мяты помогут бороться с запахом пота и предотвратят размножение бактерий на коже.
Важно помнить, что со специями нельзя переборщить. Иначе они повредят кожу. Об этом рассказали в belnovosti.by.