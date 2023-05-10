Как вырастить огромные ягоды клубники – лучшая подкормка для растения

Клубника. Фото: Global Look Press 

Агроном Анастасия Коврижных дала полезную рекомендацию садоводам.

Эксперты назвали удобрение для роскошного урожая клубники.

Опытным садоводам и любителям подойдет этот вариант, когда используются всего несколько бюджетных ингредиентов. 

К слову, на одно ведро воды нужно взять всего три ложки нашатырного спирта и одну ложку лимонной кислоты.

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Такой просто раствор будет способствовать быстрому созреванию ягод. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как используют лук в необычных целях.

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