Как вырастить огромные ягоды клубники – лучшая подкормка для растения

Эксперты назвали удобрение для роскошного урожая клубники.

Опытным садоводам и любителям подойдет этот вариант, когда используются всего несколько бюджетных ингредиентов.

К слову, на одно ведро воды нужно взять всего три ложки нашатырного спирта и одну ложку лимонной кислоты.

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Такой просто раствор будет способствовать быстрому созреванию ягод. Об этом рассказали в belnovosti.by.