Как сделать так, чтобы макияж сохранился на целый день даже у девушек с жирной кожей

Стало известно, как женщинам с жирным типом кожи сохранить макияж на весь день.
В преддверии лета и жаркой погоды модницы задумываются, как им правильно нанести тон, чтобы он не «уплыл» из-за высоких температур.
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Визажист рассказал маленький секрет, как спасти макияж девушкам с жирной кожей.
«Просто смешайте полупрозрачную пудру с тональным кремом или консилером и нанесите его на кожу с помощью пальцев. Вот и все, ваша «тоналка» не поплывет и не смажется», – рассказал эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стилист рассказала, какой маникюр подойдет даже мамочкам с малышами.