«Возможен перелив автодорог»: в Гидрометцентре рассказали, кому нужно опасаться затопления

Водоемы. Фото: Global Look Press 

Опасные явления будут наблюдаться на водоемах России.

Стало известно, в каких регионах России ожидается затопление.

Сотрудники Гидрометцентра рассказали, что в ближайшее время произойдут подтопления огородов и хозяйственных построек. 

Критическая ситуация с состоянием водоемов уже наблюдается в Томской области. Специалисты заметили подъем реки Чая в районе села Подгорное. Подобное происходит на реке Чулым.

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«Достижение опасных отметок, возможен перелив автодорог: Тельгутет-Белый Яр, Тельгутет-Берегаево, Куяновская Гарь-Центрополигон, Тельгутет-Новошумилово», – отметили в Гидрометцентре. 

«Возможно резкое повышение уровня (воды), затопление пониженных участков местности», – добавили специалисты meteoinfo.ru.

Специалисты рекомендуют жителям опасных регионы быть предельно внимательными и следить за изменением уровня воды. 

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