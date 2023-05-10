«Возможен перелив автодорог»: в Гидрометцентре рассказали, кому нужно опасаться затопления

Стало известно, в каких регионах России ожидается затопление.
Сотрудники Гидрометцентра рассказали, что в ближайшее время произойдут подтопления огородов и хозяйственных построек.
Критическая ситуация с состоянием водоемов уже наблюдается в Томской области. Специалисты заметили подъем реки Чая в районе села Подгорное. Подобное происходит на реке Чулым.
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«Достижение опасных отметок, возможен перелив автодорог: Тельгутет-Белый Яр, Тельгутет-Берегаево, Куяновская Гарь-Центрополигон, Тельгутет-Новошумилово», – отметили в Гидрометцентре.
«Возможно резкое повышение уровня (воды), затопление пониженных участков местности», – добавили специалисты meteoinfo.ru.
Специалисты рекомендуют жителям опасных регионы быть предельно внимательными и следить за изменением уровня воды.