«Чтобы было комфортно брать ребенка»: этот маникюр подойдет даже мамочкам с малышами

Родители и дети. Фото: Global Look Press 

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова поделилась полезной информацией с модницами.

Стало известно, какой маникюр можно смело выбирать мамочкам.

Стилист рассказала, на что стоит обратить внимание родильницам с маленькими детьми. Оказалось, что аккуратность и простота – залог идеального маникюра для мамочек с младенцами. 

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Лучше убрать длину, если она доставляет дискомфорт маме и ребенку.

«Для женщин с маленькими детьми можно выбрать любой маникюр, который удобен, но если хочется, чтобы было комфортно брать ребенка и не поцарапать, то, конечно, это минимальная длина и просто любое покрытие», – поделилась стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стилист назвала модели бюстгальтеров, которые больше не в моде.

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