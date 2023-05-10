«Чтобы было комфортно брать ребенка»: этот маникюр подойдет даже мамочкам с малышами

Стало известно, какой маникюр можно смело выбирать мамочкам.
Стилист рассказала, на что стоит обратить внимание родильницам с маленькими детьми. Оказалось, что аккуратность и простота – залог идеального маникюра для мамочек с младенцами.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лучше убрать длину, если она доставляет дискомфорт маме и ребенку.
«Для женщин с маленькими детьми можно выбрать любой маникюр, который удобен, но если хочется, чтобы было комфортно брать ребенка и не поцарапать, то, конечно, это минимальная длина и просто любое покрытие», – поделилась стилист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стилист назвала модели бюстгальтеров, которые больше не в моде.