«Чтобы было комфортно брать ребенка»: этот маникюр подойдет даже мамочкам с малышами

Стало известно, какой маникюр можно смело выбирать мамочкам.

Стилист рассказала, на что стоит обратить внимание родильницам с маленькими детьми. Оказалось, что аккуратность и простота – залог идеального маникюра для мамочек с младенцами.

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Лучше убрать длину, если она доставляет дискомфорт маме и ребенку.