Чем удобрить сирень, чтобы куст превратился в «цветущий шар» — соседи будут засматриваться

Сирень не относится к капризным растениям, она будет расти даже при полном отсутствии ухода. Но если ее подкормить сразу после цветения и в середине осени, то на следующий год кусты превратятся в «цветочное облако».

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После цветения сирень нужно полить раствором калийно-фосфорных удобрений. На 50 грамм калийной подкормки берите 100 грамм фосфорного удобрения.

А осенью под ветками растения необходимо разложить навоз или куриный помет. На 1 м² почвы нужно взять 18 литров сухого средства.

Источник: udobrim.info