Как вывести все одуванчики разом: почти бесплатное средство — ни один сорняк не уцелеет

Несмотря на внешнюю привлекательность, одуванчик является сорняком, который довольно трудно истребить. Это подтвердит любой дачник.

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Растение часто цветет и выпускает множество летучих семян. За счёт этого оно довольно стремительно разрастается по всему участку. Поэтому, чтобы не запустить ситуацию, нужно обязательно обрывать цветы до того, как они выпустят «белые парашютики».

А чтобы избавиться от уже имеющихся сорняков, нужно приготовить средство из жидкого мыла, соли и уксуса. Все составляющие необходимо взять в равных количествах и хорошенько перемешать между собой. Полученным средством нужно обильно полить каждое растение. Для обработки лучше всего подойдет жаркий солнечный день.

Если сделать все по инструкции, то ни один одуванчик не уцелеет. Но помните, что средство нужно наносить точечно, чтобы не пострадали соседние растения.

Источник: gorodche.ru