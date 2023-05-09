Могут свалиться большие проблемы: астролог предупредила об опасности с 16 по 20 мая

В последнее время происходит много событий. А передвижения планет также влияют на жизнь людей. Астролог Елена Мун составила прогноз на период с 16 по 20 мая. Она не стала утаивать, что это время может быть очень напряженным, поэтому нужно быть острожными. Эксперт отметила, что произойти могут разные неприятности: испортятся отношения с партнерами, внезапный срыв поездок, финансовый крах, потеря имущества и накоплений.
«Самые сильные трансформации задевают, по большей части, крупных игроков, влиятельных людей. Основной массе населения следует просто не предпринимать важных финансовых сделок в эти дни и по возможности перенести поездки», — пояснила Мун.
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Астролог добавила, что с 16 по 20 мая можно ожидать значимых событий на международной арене, а также может решится кризисная ситуация в денежной сфере. Однако уже имеющиеся проблемы обострятся и усилятся, пишет сайт «А теперь внимание!».