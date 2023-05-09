Могут свалиться большие проблемы: астролог предупредила об опасности с 16 по 20 мая

В последнее время происходит много событий. А передвижения планет также влияют на жизнь людей. Астролог Елена Мун составила прогноз на период с 16 по 20 мая. Она не стала утаивать, что это время может быть очень напряженным, поэтому нужно быть острожными. Эксперт отметила, что произойти могут разные неприятности: испортятся отношения с партнерами, внезапный срыв поездок, финансовый крах, потеря имущества и накоплений.