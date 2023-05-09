Как приготовить идеальную буженину дома — на магазинную больше не посмотрите

Если вы часто покупаете буженину в магазине, то, не раздумывая, попробуйте приготовить её по этому рецепту. Во-первых, вы хорошо сэкономите. А во-вторых, получите блюдо, которое обойдет по всем показателям магазинный аналог.

Вам понадобится: 800 грамм свежей свинины, 60 мл. молока, 1 чайная ложка горчицы, 2 зубчика чеснока, по половине чайной ложки черного и красного перца и такое же количество поваренной соли.

Нарежьте чеснок тонкими пластинками и нашпигуйте ими кусок мяса. Затем натрите свинину всеми специями по очереди. Далее наберите молоко в шприц. И обкалывайте мясо им до тех пор, пока жидкость не начнет выходить наружу. После этого заверните кусок в фольгу и поместите в холодную духовку. Закройте дверцу печи и выставьте температуру 150 °C.

В процессе нагревания мясо пропитается вкусом и запахом специй. Вам нужно дождаться стабильной температуры и поставить таймер на один час. Когда время пройдет, буженину нужно остудить и можно подавать к столу.

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Источник: tut-news.ru