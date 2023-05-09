Пенсионеры поразятся пенсии в июне: многие не узнают размер выплат

Отмечается, что сначала рассчитывать на это смогут те пенсионеры, которые в течение мая отметят 80-летний юбилей. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Государство таким пенсионерам удваивает фиксированную выплату к пенсии. Поэтому размер прибавки составит около 7600 рублей.

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Также эксперт отметил, что в июне пенсии также пересчитают тем гражданам, которые ранее подали на это заявление. Для этого могут быть разные причины, например, найденные человеком документы, подтверждающие дополнительный стаж, сообщает PRIMPRESS.