Пенсионеры поразятся пенсии в июне: многие не узнают размер выплат

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Каждый месяц они получают основные, а некоторые также дополнительные выплаты. В мае день выплаты пенсий был сдвинут из-за праздников. А теперь российским гражданам пенсионного возраста рассказали о перерасчете пенсий, который многих ждет уже в начале лета.
Отмечается, что сначала рассчитывать на это смогут те пенсионеры, которые в течение мая отметят 80-летний юбилей. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
Государство таким пенсионерам удваивает фиксированную выплату к пенсии. Поэтому размер прибавки составит около 7600 рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также эксперт отметил, что в июне пенсии также пересчитают тем гражданам, которые ранее подали на это заявление. Для этого могут быть разные причины, например, найденные человеком документы, подтверждающие дополнительный стаж, сообщает PRIMPRESS.