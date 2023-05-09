Как избавиться от перхоти и ломкости волос за 20 минут — народный рецепт

Очень часто случается так, что при повышенной жирности кожи головы образуется перхоть, а кончики волос остаются сухими и ломкими. Бороться с этой проблемой можно специальными средствами. А можно сэкономить и справиться с помощью доступных средств из огорода и кухонного шкафчика.

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Для того чтобы избавиться от перхоти и предотвратить ломкость волос, вам потребуется 20 грамм крапивы, 4 чайные ложки измельченного лаврового листа и 400 мл. кипятка.

Средство нужно настоять в течении 45 минут и процедить через марлю. Затем нанести на волосы и кожу. После этого необходимо обернуть голову пищевой пленкой и подождать 20 минут.

Когда время пройдет, целебный состав нужно будет смыть теплой водой и высушить волосы привычным для вас способом. Положительный эффект будет виден уже после первой процедуры.

Источник: spiceportal.ru