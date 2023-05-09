Как почистить сковородку из нержавеющей стали за 15 минут — нагар отвалится сам

Многие кулинары любят пользоваться сковородками из нержавеющей стали. В этом нет ничего удивительного, ведь такая посуда солидно выглядит, славится своей прочностью и не очень требовательна в уходе. К тому же ее можно легко почистить подручными средствами, поэтому тратиться на специальную химию тоже не придется.

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Если на сковородке из нержавейки образовался нагар, то убрать его можно с помощью лимонной кислоты. Для этого необходимо размешать 30 грамм средства в 2-х стаканах кипятка и вылить получившийся состав в сковороду. Раствор нужно довести до кипения и оставить на медленном огне на 15 минут. Затем вылить средство и помыть посуду теплой водой с добавлением небольшого количества соды.

Источник: ozon.ru