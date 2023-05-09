Смотрится дешево и нелепо: такой маникюр уже давно вышел из моды

Стилист и визажист Марина Гуторова рассказала о том, что из моды может выйти не только рисунок и цвет покрытия, но и форма ногтей.

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По словам эксперта, уже давно не актуальны ногти-стилеты, трапеция с острыми краями и форма с горизонтально спиленным кончиком.

Что касается декора, то пора оставить в прошлом сложные композиции со стразами, шипами, пирсингом, лепниной и аппликациями. Чем вычурнее маникюр, тем дешевле он выглядит.

Дизайн ногтей в виде кружева и сложных завитков тоже безнадежно устарел. Если хочется что-нибудь нарисовать на ногтях, то лучше ограничиться точками и черточками.

Источник: marieclaire.ru