Добавьте в лунки перед высадкой рассады: помидоры и огурцы прут как на дрожжах

Все еще делаете разные прикормки для овощей? Попробуйте универсальную, она увеличивает урожайность томатов, огурцов, кабачков и тыквы.

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В лунки для высадки рассады положите по три горсти перегноя, по одной горсти древесной золы, залейте поллитрами теплой воды. Все хорошо перемешайте. И в эту кашу высадите саженцы.

Летом можно иногда подкормить дрожжевым «компотом». Состав проверен опытными садоводами и работает даже в Сибири и на Севере. Овощи растут быстро, дают хороший урожай сочных и крупных овощей.

Источник: дзен-канал «Записки огородницы»