Какую сковородку нужно купить, чтобы готовка была безопасной — совет эксперта

Сейчас в магазинах такой богатый ассортимент посуды, что даже выбор сковородки превращается в настоящее испытание.

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Эксперт по ведению домашнего хозяйства Оксана Кизилашвили советует обратить свое внимание на изделия из чугуна. По словам специалиста, посуда из этого материала отличается долговечностью и безопасностью.

Если по какой-то причине чугунная сковородка вам не подходит, то можно рассмотреть эмалированную. А вот покупать посуду с популярным тефлоновым покрытием Оксана категорически не рекомендует.

«Тефлон царапается уже через полгода. Мы его едим вместе с пищей, а это очень вредно для организма», — говорит эксперт.

Источник: vm.ru