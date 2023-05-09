Назван реальный курс доллара на ближайшие дни: слабонервным лучше присесть

Запад опять решил возложить на Россию очередной пакет санкций. Традиционно после этих известий люди заговорили о новом скачке курса валют.

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Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов убежден, что новые меры против РФ мало отразятся на валютных торгах, поскольку страна уже приспособилась к этим явлениям. Вместе с тем растет уровень недоверия к американскому доллару у инвесторов.

Антонов считает, что концу весны доллар будет стабильно торговаться за 75-76 рублей, с сохранением колебаний до 80 рублей. Курс евро будет находиться в диапазоне 84-89 рублей.

Источник: 1prime.ru.