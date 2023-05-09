С 15 мая - переломный момент! Доллар укрепится на этой цифре на месяц - придет пик

Экономисты считают, что в ближайшее время в России установится курс валют, который продержится месяц. Цифры, по их мнению, конечно, будут меняться, но без потрясений.

«Социально-экономическое развитие России остается стабильным. Поэтому курс доллара в ближайший месяц будет держаться в диапазоне в 70-75 рублей. Так будет с 15 мая», - заявил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По мнению эксперта, в мае не будет шоков для российской валюты. Все будет плавно и логично.

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