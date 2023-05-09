Как избавиться от слизней всего за одну ночь — так просто, что даже не верится

Несмотря на свою медлительность и неуклюжесть, слизни могут за достаточно короткий срок уничтожить ваши посадки. Вредитель обладает неуемным аппетитом и готов съесть почти все, что встретит на своем пути.

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Особенно ему по вкусу огурцы, капустные листья, зеленый салат и картофельная ботва. Слизни не переносят солнца, поэтому творят свои преступные дела по ночам. И этот факт существенно затрудняет борьбу с брюхоногим вредителем. Ведь собрать его вручную не получится. Поэтому многие дачники используют самодельные ловушки. А некоторые оставляют для слизней смертельное угощение.

Об этом мало кто знает, но вредителя очень привлекает запах кукурузной муки. Однако отведать он ее может только один раз в своей жизни. Ведь этот полезный для человека продукт является смертельным ядом для брюхоногого. Поэтому для того чтобы избавиться от слизней на своем участке, вам нужно оставить у грядок на ночь стеклянную емкость с этим продуктом. Банку следует положить на бок, чтобы паразитам было удобнее в нее заползти.

Когда взойдет солнце, вам останется только собрать и выбросить поверженных врагов огорода.

Источник: belnovosti.by