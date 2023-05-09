Скрытая опасность: курс доллара может взлететь к концу мая: валютчики схватились за сердце

Российская валюта недавно укрепила свои позиции впервые с марта 2023 года. Однако экономисты утверждают, что выше наша валюта вряд ли прыгнет в цене. По мнению аналитиков, существует скрытая опасность для рубля. И это текущий счет платежного баланса России.

«Пока он в плюсе. За 1 квартал плюс-минус 18-19 миллиардов долларов. Но, похоже, этот плюс виртуальный. Проблема в том, что даже если с какими-то странами у нас профицитный баланс - деньги мы потратить все равно не можем. В связи с этим, возникает дефицит валюты на рынке», - объясняет старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

По словам эксперта, этот фактор негативно влияет на рубль. Тренд, по его словам, продолжится в ближайшее время.

При этом валютные спекулянты волнуются - на сколько позиций еще может грохнуться рубль. Ведь некоторые эксперты называют цифры 150 рублей за доллар.

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