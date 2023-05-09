Лук будет крупнее яблока и удивит сочным пером — поможет бесплатное средство

Опытные дачники настоятельно рекомендуют замачивать семенной лук перед посадкой. Это несложное действие не только повысит устойчивость растения ко многим болезням, но и положительно скажется на качестве урожая.

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Например, чтобы защитить лук от гниения и простимулировать рост овощной культуры, нужно замочить его в растворе древесной золы. Для его приготовления вам потребуется 500 грамм золы и 10 литров чистой воды. Ингредиенты нужно как следует перемешать между собой и полученным раствором залить посадочный материал. Луковицы следует оставить в составе всего на 10 минут. Затем их нужно достать, обсушить в течение 3-х часов, и можно приступать к посадке.

Благодаря тому, что в золе содержится много калия и кальция, луковицы вырастут крупными и сочными. А если вы хотите получить много зеленого пера, то не забудьте перед замачиванием обрезать у севка «хвостик».

Источник: antonovsad.ru