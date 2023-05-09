Зачем лимон нужно обдавать кипятком: всегда делайте это

Опытные кулинары всегда обдают лимон перед тем, как использовать его для приготовления блюд и напитков, а также перед тем, как положить кусочек фрукта в чай.

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Дело в том, что кипяток «включает» эфирные масла, которые содержатся в лимоне, делая его намного ароматнее и вкуснее. А вот горечь после такого секрета, напротив уходит из фрукта.

Если вы попробуете в деле этот лайфхак хотя бы один раз, то больше не захотите есть лимон как-то иначе!

Источник: дзен-канал TECHNOTION