Как приготовить вкусную селедку в томатной заливке — получится лучше, чем в масле

Фото: freepik.com/jcomp

Рыбу можно будет есть уже на следующий день.

Если вы любите соленую селедку, но устали от традиционного маринада. Обязательно попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Вкус блюда вас очень порадует.

Вам потребуется: 2 рыбины, 3 ст. ложки томатной пасты, 2 ч.  ложки сахара и такое же количество соли, 250 мл. воды, 2 лавровых листа,  1 ч. ложка душистого перца и перца горошком, 2 головки репчатого лука, 2 ст. ложки растительного масла, немного гвоздики и 1 ст. ложка уксуса 9%.

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Нарежьте лук тонкими полукольцами. Смешайте в глубокой кастрюле воду, томатную пасту, соль, сахар и специи. Доведите состав до кипения и добавьте к нему рафинированное масло и ложку уксуса. Затем уберите соус с огня и займитесь селедкой. Рыбу нужно разделать на филе, нарезать нужными вам кусочками и сложить в стеклянный контейнер.

Когда маринад остынет, его нужно перемешать с луком и перелить в емкость с селедкой. Далее закройте контейнер плотной крышкой и уберите на сутки в холодильник. Готовую рыбу можно подавать с гарниром или как самостоятельную закуску.

Источник: tut-news.ru

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