Как приготовить вкусную селедку в томатной заливке — получится лучше, чем в масле

Если вы любите соленую селедку, но устали от традиционного маринада. Обязательно попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Вкус блюда вас очень порадует.

Вам потребуется: 2 рыбины, 3 ст. ложки томатной пасты, 2 ч. ложки сахара и такое же количество соли, 250 мл. воды, 2 лавровых листа, 1 ч. ложка душистого перца и перца горошком, 2 головки репчатого лука, 2 ст. ложки растительного масла, немного гвоздики и 1 ст. ложка уксуса 9%.

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Нарежьте лук тонкими полукольцами. Смешайте в глубокой кастрюле воду, томатную пасту, соль, сахар и специи. Доведите состав до кипения и добавьте к нему рафинированное масло и ложку уксуса. Затем уберите соус с огня и займитесь селедкой. Рыбу нужно разделать на филе, нарезать нужными вам кусочками и сложить в стеклянный контейнер.

Когда маринад остынет, его нужно перемешать с луком и перелить в емкость с селедкой. Далее закройте контейнер плотной крышкой и уберите на сутки в холодильник. Готовую рыбу можно подавать с гарниром или как самостоятельную закуску.

Источник: tut-news.ru