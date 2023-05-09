Как легко и эффективно посадить редис: хитрость с ячейками для яиц – приложил и бросил

Красивые и урожайные грядки с редисом можно сделать при помощи нехитрого приспособления из картонных ячеек для яиц. Никаких манипуляций с ними делать не придется – просто пройдитесь по вскопанной земле, оставляя отпечатки.

Вы увидите, что ямки для семян редиса расположатся равномерно и красиво – ровно настолько, чтобы обеспечить хорошую их всхожесть. Так вы сэкономите семена и обойдетесь без лишнего прореживания растений.

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Да и подрастать они будут намного лучше, поскольку ячейки создают ямки с идеальным для этого расстоянием друг от друга. Так редис будет расти с достаточным количеством света, не мешая друг другу, но при этом не так часто, чтобы раздуваться в стороны и лопаться.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».