Как быстро прорастить семена петрушки и укропа — получите урожай гораздо раньше, чем соседи

Петрушку и укроп сажают многие огородники. Ведь эта зелень не только вкусная, но и очень полезная. Но есть один недостаток у этих культур: они очень медленно прорастают.

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Происходит это из-за того, что семена растений покрыты оболочкой из эфирных масел, которая совершенно не пропускает воду. Масляная преграда очень медленно растворяется в земле. Именно по этой причине первых всходов приходится ждать более трех недель.

Поэтому опытные дачники никогда не сажают укроп и петрушку без предварительного проращивания. Особенно эффективным они считают «горячий метод». Ведь с помощью него семена прорастают уже через пару дней.

Чтобы зелень выросла почти на месяц раньше, чем у соседей, нужна теплая вода (39-40 °C) и несколько салфеток. Семена нужно тщательно промыть: вода должна пожелтеть. Затем выложить на влажную ткань, обмотать пищевой пленкой и оставить набухать на двое суток. На третий день их можно смело сажать в грунт.

Источник: novostivl.ru