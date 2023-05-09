Освежители больше не понадобятся: одна ложка дешевенького средства и дом благоухает

Любые магазинные освежители содержат в своем составе химию, да и стоят они недешево. При этом эффективны далеко не все средства.

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Именно поэтому становятся популярными народные рецепты составов, которые убирают лишние запахи из дома и насыщают воздух приятными ароматами.

Для создания такой смеси, возьмите одну ложку пищевой соды, добавьте несколько капель любого эфирного масла в зависимости от вашего настроения и предпочтений.

Перемешайте до получения однородной массы, положите состав в любой подходящий контейнер. Поставьте баночку со средством открытой в место, где необходима дезодорация воздуха без химии.

Источник: дзен-канал My DIY cat