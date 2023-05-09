Из соды и лимонки скатайте шарики: бросайте в унитаз, когда замарается – очищается сам

Очень эффективные очищающие бомбочки для унитаза можно сделать дома из простых ингредиентов.

Возьмите 6 столовых ложек соды, 2 столовые ложки лимонной кислоты, по 1 столовой ложке перекиси водорода и уксуса 9%, 10 капель любого эфирного масла.

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В одной чашке смешайте сухие ингредиенты, а в другой – жидкие. Соедините, постепенно добавляя жидкость к порошку, оставьте на 10 мин. Накапайте эфирного масла. Вылепите шарики, сложите их в алюминиевую фольгу или в пергамент, так и храните, пока бомбочки не засохнут.

Потом можно переложить в баночку. По мере загрязнения унитаза бросайте эти бомбочки в унитаз и закрывайте крышку. Выжидайте пять минут и смывайте. Ничего шоркать не нужно!

Источник: дзен-канал «Хозяюшка»