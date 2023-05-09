Как истребить проволочника и повысить плодородие почвы — это средство решит две задачи сразу

Опытные дачники точно знают о том, что для качественного урожая картофеля недостаточно только удобрений и окучивания. Потому что на эту ценную культуру ведет охоту множество вредителей. К самым опасным относится колорадский жук и проволочник.

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С полосатым жуком все понятно: он обитает на ботве — с ним можно бороться с помощью всевозможных опрыскиваний. А вот проволочник живет в земле, поэтому обнаружить и уничтожить этого вредителя довольно сложно.

Именно по этой причине начинать борьбу с подземным обитателем лучше всего на этапе посадки картофеля. Для этого вам потребуется большой пакет горчичного порошка и немного молотого жгучего перца. Смешайте ингредиенты в соотношении 5 к 1 и добавьте это средство в каждую лунку. На одну ямку нужно брать чайную ложку горчично-перечной смеси.

Эта добавка очень эффективна, ведь вредитель на дух не переносит обе специи. К тому же горчица и перец обладают антибактериальными свойствами и содержат множество полезных элементов, которые отлично удобрят почву.

Источник: golosros.ru