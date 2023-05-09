Как сода и соль вытолкнут всю дрянь из слива: советский способ устранения засоров

Если у вас засорился слив, и вы не рискуете его разбирать для очищения, воспользуйтесь старым проверенным способом устранения засоров. Он знаком со времен СССР и доказал свою эффективность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Соедините по 2 столовых ложки соды и соли, высыпьте получившийся порошок в слив. Сверху залейте половиной стакана уксуса.

Образуется обильная пена, которая вытолкнет всю дрянь из трубы, кроме того, состав разъест многие отложения.

Примерно через час нужно промыть слив большим количеством кипятка. Этот метод можно использовать периодически для профилактики засоров, тогда вы их не увидите больше никогда.

Источник: дзен-канал «Так просто!»