Секрет хозяек СССР: какой порошок легко отстирывает даже кровь – продается до сих пор

Оказалось, что порошок «Аист», который продается в каждом магазине и знаком всем с советских времен, работает намного эффективнее многих импортных дорогих средств.

Это доказали эксперты Роскачества, которые провели исследование стиральных порошков на заявленные свойства и качества.

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Каково же было удивление ученых, которые поняли, что старенький «Аист» справляется не только с поставленными задачами, но даже превосходит их.

Например, на упаковке «Аиста» нигде не написано, что порошок отстирывает кровь и пятна от пота, однако он с легкостью справился с биологическими загрязнениями на белье.

Источник: primpress.ru