Как шипучая таблетка из аптеки сама рассасывает пятна в унитазе: водопроводчик раскрыл трюк

Пятна и налет образуются на унитазе даже у самых старательных хозяек из-за воды плохого качества, а стоит уехать из дома на недельку отдохнуть, наступит настоящая беда в ванной комнате!

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Не унывайте, сильно трудиться вам не придется, просто загляните в свою домашнюю аптечку и достаньте оттуда шипучий аспирин. 1-2 таблетки, брошенные в унитаз, сделают всю работу за вас!

Распределите образующуюся пену по грязным местам и оставьте на 30 минут. Потом почистите ершиком или щеткой, все смоется легко!

Источник: дзен-канал «Хозяюшка»