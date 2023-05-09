В России могут повысить налоги: экономист сделал честное заявление

Российские экономисты уверены - для того, чтобы вернуть рубль на прежние позиции - нужно провести в стране жесткую политику. Это изъятие средств из Фонда национального благосостояния, выпуск облигаций федерального займа и повышение налогов для населения.

По словам аналитики Екатерины Константиновой, последний вариант - вполне возможен в ближайшее время.

«Сейчас ведутся разговоры о повышении НДФЛ», - добавил ForPost кандидат экономических наук Константин Селянин.

Сейчас НДФЛ в России 13%, а его могут поднять до 18%.

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